Yunan askerlerinden utandıran hareket: Önce soydular sonra dövdüler

Yunanistan unsurlarının göçmenlere uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddete bir yenisi daha eklendi... Sekiz göçmen, Edirne'den yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da, sınır güçleri tarafından dövülüp yarı çıplak geri itildi.

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Türkiye’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçen sekiz göçmen, iddiaya göre burada sınır unsurları tarafından darp edilip, yarı çıplak halde Meriç Nehri üzerinden geri itildi…

Göçmenler, nehri geçmelerinin ardından bölgeye yakın kent merkezine bağlı Elçili köyüne sığındı.

Köylülerin güçlükle yürümelerinden şüphelendiği göçmenler, burada işaretlerle darp edildiklerini anlatmaya çalıştı.

KÖYLÜLER JANDARMAYA TESLİM ETTİ

Göçmenlerin sırtlarındaki yara izlerini gösterdiğini belirten Köy muhtarı Hamdi Aksoy, “Bizim köyümüz Meriç Nehri’ne yakın olduğu için Yunan askerleri bizim tarafa doğru atmış. Bir tanesi arkada zor yürüyordu, arkadaşları koluna girmişti. Biz de ne olduğunu sorduk, işaretlerle Yunan askerinin kendilerini dövdüğünü anlatmaya çalıştılar” diye konuştu.

Köylüler tarafından elbise ve yiyecek verilen göçmenler daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi. (DHA)