Yunan işgali gölgesinde NATO zirvesi yapılacak!

NATO üyeleri bugün toplanacak. Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı işgal ettikleri Türk adalarını toplantı öncesi gezdi. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, “Bu skandal gövde gösterisi manidardır” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NATO Zirvesi, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla bugün Livtvanya'nın başkenti Vilnius'ta başlayacak. İki gün sürecek zirve gündeminde İsveç'in üyeliği ve Rusya'nın Ukrayna işgali yer alıyor. Zirve öncesi Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Angelos Choudeloudisn, Türkiye'ye ait Bulamaç, Kalolimnoz ve Keçi adalarını ziyaret edip adada konuşlandıran işgalci Yunan birliklerinin ‘Harekata Hazırlık Denetlemesi'ni yaptı. Korgeneral Angelos ilk olarak 6 millik Türk karasuları içinde bulunan Aydın Bulamaç Adası'na geldi ve işgalci Yunan askerleri ile birlikte poz vererek Türkiye'ye meydan okudu.

İŞGALCİLERİ DENETLEDİ

Daha sonra Muğla Kalolimnoz Adası'na gelen Korg. Angelos, işgalci Yunan askerleri denetledi. Ada'da konuşlu Yunan Askeri Üs binasının duvarına çizilen dev Yunan bayrağı ve Türkiye'ye el sallayan Yunan askerlerinin resminin önünde işgalci Yunan askerleri ile birlikte poz verdi. Son olarak Muğla Keçi Adası'na gelen Korg. Angelos, ada bayrak ve egemenlik gösterisi yaptı. Muğla sınırlarımız içindeki iki ada da 6 millik Türk Karasuları içinde yer alıyor.

“KAYBEDİYORUZ”

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Albay Ümit Yalım skandal ziyaretler için şu değerlendirmeyi yaptı: “Ecevit Hükümeti döneminde edinilen NATO'daki kazanımlarımızı, Erdoğan ve AKP Hükümetleri döneminde teker teker kaybediyoruz.” Başbakan Bülent Ecevit ve Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu döneminde bütün NATO dokümanlarına “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” yazılmasına rağmen, bunun 2008'de çıkarıldığına dikkat çeken Yalım şunları söyledi:

Yunanistan, anayasal ismini kullanması nedeniyle Makedonya'nın NATO'ya üye olmasını 10 yıl süre ile veto etti. Makedonya'nın adını ‘Kuzey Makedonya' olarak değiştirmesinden sonra Yunanistan 2020'de vetosunu kaldırarak Makedonya'nın NATO üyeliğini onayladı. Yunanistan'ın dayatmasına boyun eğerek Türkiye ‘Kuzey Makedonya' adını veto etmedi. Burada yanlış yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazılmasında ısrar edilmeliydi ama bundan vazgeçildi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ İÇİN 5 ŞART YERİNE GETİRİLMELİ

Ümit Yalım, İsveç'in NATO üyeliğine kabulü için 5 koşulun yerine getirilmesi gerektiğini belirtti ve bunları şöyle sıraladı:

– Yunanistan, Ege Denizi'nde işgal ettiği 20 Türk Adası ve 2 Türk Kayalığını boşaltarak Türkiye'ye teslim etmeli. NATO Antlaşması'nın 5. Maddesine göre üye ülkelerin herhangi birisine yapılan silahlı saldırı ittifakın bütün üyelerine yapılmış olarak kabul edilmekte ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. Maddesindeki meşru savunma hakkının kullanılmasına imkan sağlamaktadır.

– Yunanistan, Gayri Askeri Statüde olan Ege Adaları'ndaki askeri birlikleri ile silah, araç ve mühimmatını ana kıtasına geri çekmelidir. Yunanistan, 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması'na göre Ege Denizi'nde Gayri Askeri Statüde olan 23 adadan 22'sini silahlandırmıştır. Adalara, 2 Mekanize Tümen, 4 Mekanize Tugay ve 16 Tabur-Alay konuşlandıran Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki askeri varlığı 2 Ordu büyüklüğündedir. Ege Adaları'ndaki askeri varlığı Türkiye için potansiyel bir tehdittir.

– Türkiye, F-35 projesine geri dönmelidir. Türkiye, Ecevit Hükümeti döneminde Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) projesine katıldı. Erdoğan Hükümeti'nin S-400 alımı nedeniyle Türkiye, 120 adet F-35 uçağı alacağı projeden çıkarıldı. Türkiye'yi projeden çıkaran ABD, Yunanistan'a 2028 yılına kadar 25 adet F-35 uçağı teslim edecek.

– ABD, PKK/PYD'ye olan desteğine son vermelidir.

– İsveç, ülkesinde barınan PKK ve diğer yasadışı örgüt mensubu teröristleri Türkiye'ye iade etmelidir. Bu şartlar sağlanmadan İsveç'in NATO'ya üyeliği kabul edilmemelidir. Türkiye'nin güvenliği İsveç'in güvenliğinden daha önemlidir. Çünkü, Rusya, İsveç'i henüz işgal etmedi ve işgal etmesi de uzun vadede mümkün değil ama Yunanistan, Türkiye'nin adalarını işgal etti. Yunanistan, kendi şartlarını kabul ettirinceye kadar Makedonya'nın NATO'ya üyeliğini 10 yıl süreyle veto etmişti.