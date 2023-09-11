Yunanistan’ın Bodrum açıklarına ittiği 51 göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarına Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından iteklenen bot ve teknelerde bulunan 51 göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağılı Akyarlar ve Tugrutreis mahalleleri açıklarına Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından motor, kürek ve akaryakıt tankları alınan iki lastik bot, sahil güvenlikten yardım istedi.
Sürat teknesi ile iteklenen ve içerisinde 51 düzensiz göçmenin bulunduğu botlar, Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından kurtarılarak Bodrum'a getirildi.
Göçmenler ifadeleri alındıktan sonra Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.