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Yunanistan’ın Türkiye’ye gönderdiği uçak arıza nedeniyle geri döndü

Yunanistan’dan afet bölgesine yardıma gelmek için bugün öğe saatlerinde yola çıkan 2. Özel arama kurtarma ekibinin uçaktaki teknik arıza nedeniyle geri döndüğü belirtildi.

Yaşar ANTER
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Yunanistan’ın Türkiye’ye gönderdiği uçak arıza nedeniyle geri döndü

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından komşu ülkelerden yardım yağarken Yunanistan bugün 2. Özel Afet Müdahale Birimi'ni (EMAK) Türkiye'ye gönderme kararı almıştı.

Selanik'ten öğleden sonra yardım ekibini Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'ne gelmesi beklenen askeri nakliye uçağının havada yaşanan teknik bir arıza nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

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15 kişilik yardım ekibini taşıyan C_130 tipi nakliye uçağının Elefsina Havalimanı'na döndüğü teknik arızanın giderilmesinin ardından Türkiye'ye gönderileceği belirtildi.

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