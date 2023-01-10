Yunanlılar göçmenlerin bulunduğu tekneye ateş açtı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik botunun içerisinde 16 göçmenin bulunduğu sürat teknesini ateş açarak durdurduğu ve kaptanı gözaltına aldığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Olay, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi açıklarında bu sabaha karşı meydana geldi.

Sekiz metrelik sürat teknesini kullanan ve Türk olduğu iddia edilen kaptanı İstanköy (Kos) Adası yakınlarında durdurmak için önce uyarı anonsu yapan ardından durmayan sürat teknesinin motoruna ateş ederek durduran Yunanistan sahil güvenlik botunun Türk kaptanı ve göçmenleri gözaltına alarak adaya götürdüğü belirtildi. Kaptanın tutuklandığı açıklandı.

47 GÖÇMEN KURTARILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent ve Kara Ada açıklarına Yunanistan sahil güvenliği tarafından lastik bot ve can Salı içerisinde Türk karasularına iteklenen göçmenler Bodrum Limanı'ndan hareket eden botlar tarafından kurtarıldı.

Sahil güvenlik botlarına alınan göçmenler Bodrum Limanı'na getirildi. Göçmenler verdikleri ifadelerde Yunanistan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak kaderlerine terk edildiklerini ifade ettiler.

Göçmenler ifadelerinin alınmasının ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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