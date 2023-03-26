Yurt dışı yasağı koyulan proje sorumlusu hayatını kaybetti

Diyarbakır’da depremde yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan Sözel apartmanı statik proje sorumlusu Şahsuvar Azizoğlu hayatını kaybetti. Azizoğlu, deprem sonrası gözaltına alınmış ve çıkarıldığı adli makamlarca ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesinin Ofis semtindeki Kurt İsmail Paşa 2. Sokakta yıkılan 10 katlı Sözel apartmanı statik proje sorumlusu inşaat mühendisi Şahsuvar Azizoğlu, dün geçirdiği rahatsız nedeniyle hayatını kaybetti. Depremde onlarca kişiye mezar olan Sözel apartmanı soruşturması kapsamında gözaltına alınan Azizoğlu, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliğince sağlık sorunları ve ilerleyen yaşı nedeniyle adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı. Yapının proje aşamasında yer alan ve statik projesinde imzası bulunan İnşaat Mühendisi Şahsuvar Azizoğlu 1993 yılında inşa edilen binayla ilgili soruşturmada şok eden bir ifade vermişti.

“RUHSATI 5 KAT AMA 10 KAT ÇIKILDI”

Azizoğlu, binanın 30 yıl önce inşa edildiğini, projenin zemin artı 5 olarak tasarlandığını, ancak belediyeye yapılan ruhsat başvurusu ve proje onay işlemlerinden sonra müteahhitin binayı 10 kat olarak inşa ettiğini belirtti. İnşaatın statik yapısını, kolon ve kirişlerin çap ve ebatlarının tümüyle 5 kata göre hesaplayarak ruhsatlandırıldığını belirten Azizoğlu, 5 katın üzerine 5 kat daha eklenince yıkımın kaçırılmaz olduğunu ifade etmişti.

Azizoğlu, “Ben statik proje aşamasında yer aldım. Bina zemin artı 5 olarak tasarlandı. Kolon ve kirişlerin gücü, deprem sarsıntılarına karşı dayanıklılığı buna göre hesaplanarak demir ve beton kullanıldı. Proje onaylanıp ruhsat alındıktan sonra binaya 5 kat daha eklenerek 10 kat inşa edildi. Haliyle 5 kat ruhsat alan bina 10 kat inşa edilince kolon ve iskelet yapısı 5 kata göre hesaplandığı için yıkılması kaçınılmaz oldu” dedi. 5 kat ruhsat alıp 10 kat çıkan müteahhit Celal İrkören de eşiyle birlikte aynı binanın enkazında kalarak hayatını kaybetmişti.

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SIĞINAK OLAN BODRUMU KAFETERYA YAPMIŞ

Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, yıkılan Sözel apartmanıyla ilgili binanın statik yapısı, proje ve onaylı ruhsat belgelerinin ivedilikle gönderilmesini istedi. Müteahhit Celal İrkören'in projeye göre binanın zemin katından merdivenle inilen bodrum katındaki sığınağın duvarlarını yıkarak caddeyi görecek şekilde kaldırıma doğru kapı açtığı ve hava alması için kirişlerin traşlanarak ızgara takıp burayı bir süre kafeterya olarak kullandığı tespit edildi. Daha sonra da vücut geliştirme ve spor salonu olarak kiraya verdiği bildirildi.

ONLARCA KİŞİYE MEZAR OLDU

Sözel apartmanı enkazında müteahhit Celal İrkören ve eşinin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu'nun yeğeni Engin, eşi Nupelda, çocukları Arin İmran Ensarioğlu ile 10 farklı dil ve lehçelerde Sezen Aksu ile çıktığı turnelerde kardeşlik türküleri seslendiren sanatçı Zilan Tigris olarak bilinen Dilek Küçüker ile tiyatrocu eşi Çağdaş Çankaya'nın da aralarında bulunduğu onlarca kişinin cansız bedenleri çıkarılmıştı.

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