Yurt dışında iş bulma vaadiyle 5.7 milyon TL çarptılar

Yurt dışında oturma izni ve iş bulma imkanı vaadiyle 50'den fazla kişiyi 200 bin Euro (5.7 milyon TL) dolandıran şirket yetkilileri sırra kadem bastı.

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İstanbul’da TIR şoförlüğü yapan Baransel Erbaş, sosyal medyada gördüğü ‘yurt dışında oturma izni ve iş bulma imkanı’ reklamına inanarak 5 bin Euro dolandırıldı. Erbaş’ın ifadesine göre, bir buçuk yıl önce reklamlara güvenerek bir şirketle iletişime geçti ve İzmir’deki ofislerinde sözleşme imzaladı.

Şirket, Erbaş’ı önce Polonya’ya, oradan da Hollanda’ya yerleştirerek TIR şoförü olarak iş bulma garantisi verdi. Ancak vize başvurusu reddedilen Erbaş, dolandırıldığını anladı ve parasının iadesini istedi. Ancak şirket ortaklarına ulaşamayan Erbaş, suç duyurusunda bulunarak diğer dolandırılan kişilerle iletişime geçti.

POLONYA ÜZERİNDEN HOLLANDA

Baransel Erbaş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

– Yaklaşık bir buçuk yıl önce Instagram ve Youtube’da gördüğüm reklamlara güvenerek birileriyle iş ortaklığı yapmaya karar verdik. Sözleşme karşılığı bizi yurt dışında hemen işe başlatacaklardı. İşimizi kaybettik ve ellerindeki parayı verdik. Ancak 3-4 aydır bu kişilerle iletişime geçmeye çalışıyoruz ve paramızı alamadık.

ULAŞAMAZ HALE GELDİK

– Bizi önce Polonya’ya, oradan da kiralık işçi olarak Hollanda’ya götüreceklerdi. Bir süre sonra Hollanda’da oturum alıp hayatımıza orada devam edebileceğimizi söylediler. Bu işin hızlıca sonuçlanacağına inandık çünkü daha önce bu şekilde gidenler vardı. Şirket, daha güvenilir bir seçenek gibi göründü. Bütün paramızı onlara verdik. Vize başvurusu ret edilince ulaştık ve paramızın iadesini istedik. Bize parayı yurt dışından geleceğini ve 15 iş günü içinde elimizde olacağını söylediler. Ancak süre uzadı ve artık onlara ulaşamaz hale geldik. Umutlarımızı kestik ve şu anda yargı yoluyla haklarımızı arıyoruz.

Erbaş, dolandırıcıların İKİ ortağının olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: “İlk olarak sosyal medya üzerinden iletişime geçtik. İzmir’de ofisleri bulunan oldukça profesyonel dolandırıcılarla görüştük. Bildiğimiz kadarıyla iki ortak çalışıyorlardı. Birisi yurt dışında, diğeri İzmir’de ofiste bekleyen bir arkadaşları vardı. Henüz İzmir’deki ortağıyla iletişim halindeyiz çünkü henüz kaybolmadı ve o da mağdur durumda.”

50’DEN FAZLA MAĞDUR VAR

Dolandırılan 50’den fazla kişi olduğunu belirten Baransel Erbaş, “Bildiğimiz kadarıyla 50’den fazla mağdur var. Toplamda 200 bin Euro gibi bir para kayboldu. Kişisel olarak ben 5 bin Euro kaybettim. Hepsine ulaşamasak da yaklaşık 10-11 kişiyle birlikte hareket ederek yargı yoluyla haklarımızı aramaya çalışıyoruz. Mağdur olan insanlar Türkiye’nin farklı illerinden geliyor. Şu an İstanbul’da bildiğim kadarıyla iki kişiyiz. Ayrıca İzmir, Afyon, Isparta, Malatya gibi neredeyse tüm illerde mağdur insanlar bulunuyor” şeklinde konuştu.

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