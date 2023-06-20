Yurt dışında yaşayan Türklerin kimliklerini yabancılara satanlara operasyon

İstanbul’da çipli nüfus cüzdanını almamış kişilerin kimliklerini para karşılığı yabancılara verdiği iddia edilen 3 Nüfus İdaresi çalışanı, 1 aracı ve 12 yabancı uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Nüfus İdaresi çalışanı şüphelilerin özellikle yurt dışında yaşayan kişilerin kimliğini verdikleri şüpheliler arasında cinayetten aranan 1 kişinin de olduğu öğrenildi.

Habip ATAM

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İstanbul'da nüfus idaresinde çalışan 3 kişi çipli kimliklerini almamış kişilerin yeni tip nüfus cüzdanlarını yabancı uyruklu kişilere sattığı iddiası üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

Para karşılığında gerçek bir kimlik sahibi olan yabancı kişiler aynı zamanda, Türk vatandaşı olan kimlik sahibinin yerine geçiyordu. Çipli kimlikte ise yabacı uyruklu kişinin fotoğrafı bulunuyordu.

16 GÖZALTI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takip çalışması sonrasında yabancılara para karşılığı Türk vatandaşlarının kimliklerini veren 3’ü Nüfus İdaresi çalışanı, biri aracı ve kimlik verilen 12 şüpheliyi belirledi.

CİNAYET ZANLISI

Çalışmaların ardından operasyon düzenlendi. 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin terör, asayiş ve diğer suçlardan arama kayıtlarına bakıldı. Nüfus idaresi çalışanı şüphelilerden birinin cinayetten aranan bir kişiye de çipli kimlik verdiği anlaşıldı.

SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerden 3 nüfus çalışanı emniyet işlemleri sonrasında adliyeye gönderildi. Üç şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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