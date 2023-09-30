Yurt parasını peşin aldılar öğrencilere çadır kurdular!

Hatay’da depremin yaraları sarılmadan yenileri ekleniyor. Zor şartta okuyan öğrencilere yurtlar da hazır edilmedi. Okula uzak çadır dikildi. Skandal, “Hiç mi vicdanınız yok” dedirtti.

Can ÇAPAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler barınma sorunu yaşıyor. Ancak deprem bölgesi Hatay'da durum daha da vahim.

Öğrenciler 12 yataklı çadır yurtlarda kalmak zorunda bırakıldı. İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencileri KYK yurtları için 272 lira depozito farkı, 570 lira da aylık olmak üzere toplam 842 lira Ekim ayı ödemesi yaptı. Ancak, ilçedeki yurtlarda bakım onarım tadilat işlemleri yapılmadığı için çadırlarda konaklanmaları istendi.

Merkeze uzak çadırlar kuruldu. Okula oldukça uzak, ancak 2 vasıta ile ulaşımın sağlandığı öğrenciler için oluşturulan çadırkentte fiziksel imkansızlıklar çok. 2 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrencilerin okulu da bakımda.

‘CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Öğrenciler, “Çadırların hali berbat. Burası dağ başı, şehre çok uzak. Dışarıda bir sürü hayvan var. Yağmur yağınca çadırların tabanı şişer. Bir çadırın içinde 12 yatak, 6 dolap var. İnternet de yok. Can güvenliğimiz yok. Yurtlar olana kadar, eğitimin uzaktan olmasını istiyoruz” diyerek tepki gösterdi. Eğitim İş Hatay 2 nolu Şube Başkanı Hüseyin Ateş de konuyla ilgili şöyle konuştu: “Gerekli çalışmalar yapılıp yurtlar öğrencilere tahsis edilemedi. Bir kısım öğrenci, NATO çadırlarında kalmaya mecbur bırakıldı. Kış geldiğinde, çadırlarda kalmak mümkün olmayacak. Ulaşım da sorunlu. Acil bir çözüm gerek.”