Yurtlardaki sorunların araştırılması yine AKP-MHP engeline takıldı

Muhalefetin 15 gün önceki 'KYK yurtlarındaki ölümler araştırılsın' önerisinin AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmesinden 14 gün sonra, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş’ın verdiği, muhalefet partilerinin de desteklediği 'KYK yurtları araştırılsın' önergesi de bir kez daha AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Latif SANSÜR

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Türkiye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki tabloyu, “Asansörlerde denetimsizlik, kahvaltıda açlık, odalarda fare, ulaşımda kuyruk” olarak değerlendiren İYİ Parti Aydın Milletvekili Karakaş'ın, yurtlardaki sorunların araştırılması için verdiği önerge AKP ve MHP tarafından reddedildi.

Karakaş, önergesinde Aydın Işıklar'daki Güzelhisar Kız Yurdu’nda Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği kaza başta olmak üzere, ülke genelindeki yurtlarda karşılaşılan ve çözülmeyen sorunların araştırılmasını ve çözüme kavuşturulmasını istedi.

“HEPİMİZİN EVLATLARI”

Önergesi hakkındaki konuşmasında gençlerin göz göre göre, ihmalkarlık yüzünden can verdiğini söyleyen Karakaş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün ümidini bağladığı, ülkemizin geleceği gençlerimiz sizin bu liyakatsiz kadrolarınızın elinde ya canından oluyor ya da kurtlu yemeğe, kuru ekmeğe mahkûm ediliyorlar. Bunlar bizim gençlerimizdir; yazıktır, günahtır. KYK yurtlarında asansör bakımlarında ihmal yaşandığı yönündeki iddiaların araştırılması için İYİ Parti olarak verdiğimiz önergeye sizlerin hepinizden ‘kabul' yönünde oy vermenizi istiyorum. Hepimizin evladı var, hepimizin evlatları o yurtlarda olabilir” diye konuştu.

CHP GRUBU DESTEKLEDİ

CHP grubu adına söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, önergeyi desteklediklerini belirtti. Karakaş'ın önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.