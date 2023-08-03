Yüzde 68’i orman olan Muğla’da oran yüzde 60’a düştü

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine Muğla’da orman yangınlarına karşı yeni bir uyarı yapılarak, "Yüzde 68'i orman olan Muğla'da oran yüzde 60'a düştü, yeni yangınlara dikkat" denildi.

Mustafa SARIİPEK

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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine Muğla'da orman yangınlarına karşı yeni bir uyarı yapıldı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yurt genelinde özellikle de Ege Bölgesi'nde iklim değişikliği nedeniyle etkili olan aşırı sıcak havanın orman yangınlarına davetiye çıkardığına işaret ederek, “Yüzde 68'i orman olan Muğla'da oran yüzde 60'a düştü, yeni yangınlara dikkat” dedi.

Ağustos ayında da orman yangını riskinin artarak sürdüğünü belirten Başkan Gümüş, “İhmalden kaynaklanan yangınların yanında bölgemizde hava sıcaklığı nedeniyle de orman yangını çıkabiliyor. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları orman yangınları açısından en riskli aylar. İklim değişikliğine bağlı aşırı sıcakların yaşandığı bu riskli süreçte vatandaşlarımızdan isteğimiz ormanlık ve ağaçlık alanlarda herhangi bir yangın ihtimaline karşı dikkatli olmaları” diye konuştu.

OTLAR ÇOK KURUDU

Yaz aylarının başlaması, hava sıcaklıklarının artmasıyla kuruyan otlar ve orman zeminindeki yanıcı maddeler nedeniyle yangınların kolaylıkla çıkarak çok kısa sürede de yayılabildiğine dikkat çeken CHP'li Gümüş, şöyle konuştu: Özellikle rüzgârlı zamanlarda yangınların çıkması ve yayılması çok kolaylaşıyor. Bilindiği gibi 2021'de çıkan ve kısa zamanda çok geniş alanları etkileyen orman yangını bir afete dönüştü.

İl genelinde yüzde 68'i ormanlık alanı olan Muğla'da bu yangınlarla oran yüzde 60'a kadar düştü. Yangından Kozağaç, İkizce, Bayır Yumaklı, Şenyayla, Muratlar ve Sungur Mahallelerimiz etkilendi. Bu nedenle ilçemizin yüzde 66 olan orman varlığı yüzde 61'e düştü. Yanan orman alanlarında yeşillendirme çalışmaları devam ederken, mevcut orman alanlarımızı korumak daha da anlam kazandı. Bu amaçla vatandaşlarımızdan olası bir yangına sebebiyet verecek davranışlarından kaçınmalarını, olası yangın ihtimaline karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum.”

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