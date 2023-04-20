Yüzey kırıkları tarlaları parçalara böldü, obruklar oluştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Elbistan ilçesinde oluşan yüzey kırıkları nedeniyle tarım arazileri birkaç parçaya bölündü.

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Kahramanmaraş merkeze bağlı Şahinkayası Mahallesi Sisne mezrasında kilometrelerce uzunluğundaki yüzey kırıkları tarım arazilerine de zarar verdi.

Yaklaşık 4 metreyi bulan çökme ve kaymalar dolayısıyla bazı ağaçlar köklerinden koptu, tarlalarda bölünmeler oluştu. Tarım alanları yüzey kırıkları nedeniyle parçalara ayrıldı.

Şahinkayası Mahallesi sakinlerinden Dursun Akgöz, AA muhabirine, arazide çok büyük kırılmalar olduğunu söyledi.

Yüzey kırıklarının Elbistan merkezli gündüz meydana gelen depremde oluştuğunu ifade eden Akgöz, “Şahinkayası’nın Karatepe mevkisinden başlayan yarılma, oradan Çorak ve Tekekayası mevkisi ile Sisne mezrasından sonra Elbistan’a kadar devam edip gidiyor.” dedi.

Akgöz, çökmelerin de dikkati çektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bazen açılmalar 4 metreyi bulurken, bazı yerlerde 1 metreye kadar düşüyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Benim bildiğim kesintisiz 50 kilometre kadar bu kırıklar gidiyor. Bazı yerlerde açılma, bazı yerlerde çökme var. Bazı yerlerde kırıklar ağaçları köklerinden sökmüş, taşlar kırılmış, yola inmiş.”

TARLALAR ÜÇE, DÖRDE, BEŞE BÖLÜNMÜŞ VAZİYETTE

Durmuş Keleş ise kırıkların tarım arazilerine zarar verdiğini anlatarak, “Tarlalar üçe, dörde, beşe bölünmüş halde. Bazı tarlalarımız ızgara gibi parçalandı. En az 50-60 kilometre gidiyor.” diye konuştu.

Birçok yerde 5 metreye kadar yarıklar oluştuğuna işaret eden Keleş, “Tarımı etkiliyor. Tarlaları ikiye bölmüş. Traktör diğer tarafa geçemez mesela.” ifadelerini kullandı.

4 METRE GENİŞLİĞİNDE OBRUK

Kahramanmaraş ‘ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Nurhak ilçesindeki tarım arazisinde obruk oluşturdu.

Depremlerde, ilçenin kırsal kesimindeki Tatlar Mahallesi’ndeki 850 haneden 307’si yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı mahallede, dağdan kopan kaya parçaları da bir eve hasar verdi ve yola yuvarlandı.

Büyüklüğü ve çevreye verdiği hasarları gün geçtikçe daha da ortaya çıkan depremin, mahallede yerleşim yerine yakın tarım arazisinde de obruk oluşturduğu görüldü.

Yaklaşık 4 metre genişliğindeki obruk, AA ekibi tarafından dron ile görüntülendi.

AA

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