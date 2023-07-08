Yüzleri maskeli 20 kişilik grup ortalığı birbirine kattı
Ağrı'da, eli sopalı ve yüzleri maskeli yaklaşık 20 kişi, husumetli oldukları 2 kişi ile kavgayı ayırmak isteyen 1 kişiyi dövüp hastanelik etti. Polis ve jandarma saldırganları arıyor.
Doğubayazıt ilçesinde ellerine sopa alan yüzleri maskeli kişiler, caddede yürüyen 2 kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayanlardan 1’i markete, diğeri de kafeye girdi.
MARKETTE DE SALDIRI DEVEM ETTİ
İş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganların eylemlerini buralarda da sürdürdüğü görüldü. Bu sırada, yaralananlara yardım etmek isteyen kişi de darbedildi.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla, sağlık ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Polis ve jandarma saldırganları arıyor. Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için bölgedeki tüm kamera görüntülerini izlemeye aldı.
Olayın 2 taraf arasında önceden yaşanan husumetten dolayı olduğu iddia edildi. (DHA)