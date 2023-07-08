Abone Ol

Yüzleri maskeli 20 kişilik grup ortalığı birbirine kattı

Ağrı'da, eli sopalı ve yüzleri maskeli yaklaşık 20 kişi, husumetli oldukları 2 kişi ile kavgayı ayırmak isteyen 1 kişiyi dövüp hastanelik etti. Polis ve jandarma saldırganları arıyor.

Yayınlanma: 18:21 - 08 Temmuz 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Doğubayazıt ilçesinde ellerine sopa alan yüzleri maskeli kişiler, caddede yürüyen 2 kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayanlardan 1’i markete, diğeri de kafeye girdi.

MARKETTE DE SALDIRI DEVEM ETTİ

İş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganların eylemlerini buralarda da sürdürdüğü görüldü. Bu sırada, yaralananlara yardım etmek isteyen kişi de darbedildi.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla, sağlık ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis ve jandarma saldırganları arıyor. Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için bölgedeki tüm kamera görüntülerini izlemeye aldı.

Olayın 2 taraf arasında önceden yaşanan husumetten dolayı olduğu iddia edildi. (DHA)

Tramvaydaki kavga kameradaİlginizi ÇekebilirTramvaydaki kavga kameradaMetrobüste tekme tokat kavga kameradaİlginizi ÇekebilirMetrobüste tekme tokat kavga kamerada

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ağrı Polis Sağlık
X Reklam