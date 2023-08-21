“Z kuşağı” en başarılı milletvekillerini seçti

ORC Araştırma, 'Z kuşağına göre en başarılı milletvekilleri' anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Listede dikkat çeken isimler var.

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ORC Araştırma, 15-18 Ağustos tarihleri arasında yapılan 46 ilde 2 bin 160 katılımcıyla ‘Z kuşağına göre en başarılı milletvekilleri’ başlıklı bir anket yaptı. Partilerin genel başkanları değerlendirme dışı bırakılırken, partilere göre en başarılı milletvekilleri şöyle oldu:

CHP: Ali Mahir Başarır, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Mustafa Sarıgül.

AKP: Ömer Çelik, Eyyüp Kadir İnan, Derya Ayaydın, Mustafa Varank.

İYİ Parti: Ümit Özlale, Kürşad Zorlu.

YSP: Sırrı Süreyya Önder.

TİP: Sera Kadıgil.

MHP: Saffet Sancaklı, İsmail Özdemir.

DEVA: Mustafa Yeneroğlu.

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