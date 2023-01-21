Z kuşağında Sarıgül sürprizi

ORC'nin 2 bin 160 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada ‘Z kuşağı’ seçmenlerine “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu. Sarıgül’ün başkanlığını yaptığı TDP yüzde 5.1 oy aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle seçim konusu gündemin birinci maddesi haline gelirken ORC araştırma 2023 yılında ilk kez oy kullanacak olan Z Kuşağı gençlerin tercihine yönelik yaptığı son anketinin sonuçlarını açıkladı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Elde edilen sonuçlarda Mustafa Sarıgül ayrıntısı dikkat çekti. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı'nın Z Kuşağı arasındaki tercih oranı şaşırttı. ORC Araştırma 13-17 Ocak 2023 tarihlerinde 2 bin 160 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada ‘Z kuşağı' seçmenlerine “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu. Sarıgül'ün başkanlığını yaptığı TDP yüzde 5.1 oy aldı. 6'lı masada yer alan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki Gelecek Partisi yüzde 5 ve Ali Babacan yönetimindeki DEVA Partisi yüzde 2.5 ile Sarıgül'ün gerisinde kaldı. Ankette CHP yüzde 21,9 ile birinci, İYİ Parti yüzde 20,1 ile ikinci, AKP ise yüzde 15,1 ile üçüncü oldu. MHP'ye yüzde 6.9, HDP'ye yüzde 6,6 oy çıkarken, kararsızların oranı yüzde 10.2 oldu.