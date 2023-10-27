Zabıta memuru, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Muğla’nın Milas ilçesinde belediye zabıta memuru 27 yaşındaki Yıldıray Can Tuğrul, yakınları tarafından tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.
Milas Belediyesi'nin Ören Mahallesi'ndeki biriminde zabıta memuru olarak görev yapan 27 yaşındaki Yıldıray Can Tuğrul, yakınları tarafından evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.
Tuğrul için çağrılan sağlık ekipleri, genç memurun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Tuğrul'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Belediye Başkanı Muhammet Tokat yapıtğı açıklamada, “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Ören'de görev yapan çalışma arkadaşımız Yıldıray Can Tuğrul'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ömrünün baharında kaybettiğimiz Yıldıray Can Tuğrul'a Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.