Zafer Havalimanı yine sinek avladı

Açıldığı günden bu yana tutturamadığı yolcu garantisiyle gündemden düşmeyen Zafer Havalimanı’nda gelenek yine bozulmadı. Havalimanını 2023 yılının ilk beş ayında 549 bin 55 yolcunun kullanacağı garanti edilmişti. Ancak sadece 22 bin 794 yolcu geldi. Yolcu garantisindeki sapma yüzde 96 oldu.

Deniz AYHAN

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Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-Devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı’nda işler yolunda gitmiyor.

Havalimanını, 2023 yılı ocak ayında 4 bin 83, şubat ayında 3 bin 825, mart ayında 5 bin 167, nisan ayında ise 4 bin 710 yolcu kullandı. Mayıs ayı iç hat yolcu sayısı 3 bin 502, dış hat yolcu sayısı ise bin 507 oldu. Beş ayda alana toplam 22 bin 794 yolcu geldi. İlk beş ay için verilen yolcu garantisi 549 bin 55 kişiydi ve sapma yüzde 96 oldu.

59 MİLYON ÖDENDİ

Zafer Havalimanı yolcu garanti sözleşmesine göre iç hat giden yolcu servis ücreti olarak 2 Euro, dış hat giden yolcu servis ücreti olarak da 10 Euro garanti edildi. Açıldığı yıl 850 bin yolcu garantisi verilen havalimanına ilişkin sözleşmede yıldan yıla garantili yolcu sayısı da arttı. 10. yıl itibarıyla havalimanının yıllık garantisi 1 milyon 317 bin 733 yolcuya yükseldi.

Havalimanı’nın yapım maliyeti 50 milyon Euro'ydu. 2012-2022 yıllarında şirkete 59 milyon 676 Euro garanti ödemesi yapıldı. Havaalanı kamuya 2044 yılında devredilecek. Bu tarihe kadar şirkete ödenecek olan garanti miktarı da 208 milyon Euro olacak.

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