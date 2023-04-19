Zafer Müzesi ve vali binası AKP’nin seçim panosu oldu
Atatürk’ün Batı Cephesi karargahı olan müzeye afiş asılmasına tepki gösteren Millet İttifakı il başkanları, “Cumhuriyet değerlerinin üstü örtülemez” dediler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afyonkarahisar mitingi öncesinde Atatürk'ün Batı Cephesi Karargahı olarak kullandığı Zafer Müzesi'nin dört bir yanı AKP'nin dev seçim afişleriyle kapatıldı. Millet İttifakı il başkanları müze önünde buluştu, AKP'ye tepki gösterdi.
Ortak açıklamayı okuyan İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısıroğlu, saygısızlık yapıldığını belirtti. Mısırlıoğlu, şöyle konuştu:
“Bu zihniyet, şahsi menfaatlerini Cumhuriyetimizin değerlerinden üstün görmektedir. Bizler var oldukça Cumhuriyetimizin değerlerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, şanlı tarihimizi, milli değerlerimizi yok sayamayacak, unutturamayacaksınız… Cumhuriyetimizin 100. yılında yaptığınız bu alçaklığı unutmayız.”
ELEKTRİK VALİDEN
AKP, Kütahya'da valilik binası önüne stant açtı, binaya seçim afişi astı. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Valiliği önünün propaganda mekanına dönüştürülmesine tepki gösterdi. “Adaletsiz bir seçim ortamındayız. Bakın CHP'ye, İYİ Parti'ye ayrılan stant yerlerine… Standı kurmuşlar, elektriği de devletten alıyorlar. Elbette hesabı sorulacak. Valilik, İçişleri Bakanlığı destekli hormonlu sistemle kaybedecekler” dedi.
■ Kemal ATLAN, ■ Müslüm EVCİ