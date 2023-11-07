Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı ölü bulundu
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramazan Şahin, otomobilinin yanında ölü bulundu.
Muğla’da Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin’den (59), yakınları tarafından iki gündür haber alınamayınca endişelendi. Şahin’in bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.
Cep telefonunun sinyalinin Ortaca ilçesindeki Kocabel mevkisinden geldiği belirlendi. Şahin’in otomobili yanında hareketsiz bir şekilde bulundu, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ramazan Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemelerin ardından Şahin’in cenazesi, ölüm nedeninin kesinleştirilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (AA)