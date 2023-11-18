Zafer Partisi Kars ve Iğdır’da aday çıkarmayacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Bu seçimleri ittifaksız gerçekleştireceğiz" dedi. Özdağ, yalnızca Kars ve Iğdır'da aday çıkarmayacakları belirtti.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçimlerde Kars ve Iğdır’da aday çıkarmayacaklarını söyledi.

Özdağ, Bursa’daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs’taki seçimlerden önce 26 bin olan üye sayılarının 80 bini geçtiğini kaydetti.

HEDEP’İN KARŞISINDAKİ ADAYI DESTEKLEYECEK

Partisinin yükselişte olduğunu belirten Özdağ, “Biz bu seçimlere Zafer Partisi olarak 79 il ve ilçelerinde tek başımıza gireceğiz. Sadece Kars ve Iğdır’da aday çıkarmıyoruz. Burada HDP’nin karşısında vatansever bir adayı destekleme kararı aldık. Bu seçimleri ittifaksız gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Muhalefeti eleştiren Özdağ, İYİ Parti’den istifa eden isimler olduğunu hatırlatarak “İYİ Partili arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır” ifadesini kullandı. (AA)