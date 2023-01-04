Zafer Partisi seçime girmeye hak kazandı mı? Ümit Özdağ açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yargıtay'ın haziran ayında yapılması planlanan genel seçimlere girecek parti listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderdiğini belirterek, "Zafer Partisi'nin de seçime girmeyi hak eden partiler arasında olduğunu açıklamış. Biz zaten biliyorduk bunu, sadece teyit edilmiş oldu" dedi.

Kemal ATLAN

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, memur ve emekliler için önce yüzde 25 daha sonra yüzde 30 zam açıklamasına tepki göstererek, vatandaşın her geçen gün alım gücünün düştüğünü söyledi.

“ENFLASYON ALDI BAŞINI GİDİYOR”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi’nde bir kafede gençlerle buluştu.

Kafe önünde partisinin gençlik kolları üyeleri tarafından meşalelerle karşılanan Özdağ, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30’luk zammı eleştiren Özdağ, “Daha asgari ücrete yapılan zam işçinin cebine girmedi. Her şeye birbiri ardına zam geliyor. Birçok ilde ekmek 5 TL oldu. Türk milleti adım adım açlığa ve kıtlığa sürükleniyor. Emekliler adeta iktidar tarafından, ölümü büyük bir sefalet içerisinde bekleyen insanlar konumuna getiriliyorlar. Erdoğan, bu ülkeye getirdiği Suriyelilere gösterdiği ihtimamı bu ülkenin insanına göstermiyor. Emeklilere, dar gelirlilere hiç göstermiyor. Dün zammı yüzde 25 açıkladılar, gelen tepkiler üzerine ‘yüzde 30’a çıkarttım’ dedi. Ne yüzde 25’in, ne yüzde 30’un enflasyonun alıp başını gittiği bir ortamda bir değeri yok. Çünkü alım gücü açısından vatandaş her sene daha geriye düşüyor” dedi.

“ZAFER PARTİSİ DE SEÇİMLERE GİRİYOR”

Yargıtay’ın, YSK’ya gönderdiği seçime girecek partiler listesinde Zafer Partisi’nin de yer aldığını belirten Özdağ, “Yargıtay bir açıklama yapmış ve seçime girecek partiler listesini YSK’ya yolladığını ve Zafer Partisi’nin de seçime girmeyi hak eden partiler arasında olduğunu açıklamış. Biz zaten biliyorduk bunu, sadece teyit edilmiş oldu” fadelerini kullandı.

“SIĞINMACILARI ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ”

Konuşmasında sığınmacıların memleketlerine gönderilmesi gerektiğini de vurgulayan Özdağ, “Bu milletin, bu fakir milletin parası, kaynakları 9 milyon Suriyeliye harcanıyor. Yeter artık diyoruz. Herkes kendi vatanına gitsin, vatanında mutlu olarak yaşasın. Biz de Zafer Partisi olarak söz veriyoruz, Türkiye'de yaşayan bütün sığınmacıların hepsi 1 sene içerisinde vatanlarına geri dönecekler. 2023 seçimleri sonrası sığınmacıları Zafer Turizm ile memleketlerine göndereceğiz” şeklinde konuştu.

“ERDOĞAN’IN BİR DAHA ADAY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olmasının hukuken mümkün olmadığını ifade eden Özdağ şunları söyledi:

*Ülkemiz 2023’de yapılması gereken seçimlere doğru hızla yaklaşırken kamuoyunda bir erken genel seçim tartışmasının yapıldığını görüyoruz. Bu seçim için de ya Meclisten 360’la karar çıkması lazım ki bu 360 oya Cumhur İttifakı sahip değil.

*Ancak Millet İttifakı paydaşları Mecliste 360’ı tamamlayacak, bir destek verirlerse böyle bir yasanın geçmesi mümkün olur ve bu durumda Erdoğan anayasanın arkasından dolanarak 3’üncü kez aday olabilir.

*Erdoğan 2 kez Cumhurbaşkanlığı yapmıştır, bu son dönemidir. Bir daha Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olması hukuken mümkün değildir. Eğer hukuken mümkün olmadığı halde bu adımı atarsa hem ulusal planda hem de uluslararası planda meşruluğu tartışılır.

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