Zafer Partisi’nden dikkat çeken Sinan Ateş pankartı

Daha önce uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek için “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankartı asan Zafer Partisi, bu kez de Sinan Ateş için pankart hazırladı.

Halil ATAŞ

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Ateş cinayetine dikkat çekmek için hazırlattığı “‘Yerli ve milli’ katil kim?” pankartının tüm parti il binalarına asılması talimatını verdi.

SİNAN ATEŞ PANKARTI HAZIRLADI: ‘YERLİ VE MİLLİ’ KATİL KİM?

Parti binalarına uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek için “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankartı asan Zafer Partisi, bu kez Ankara’da suikasta kurban giden eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için pankart hazırladı. Pankartta, “Bir Türk milliyetçisini torbacılara vurdurtan ‘Yerli ve milli’ katil kim?” ifadeleri kullanıldı.

PARTİ BİNALARINA ASILMASI TALİMATINI VERDİ

Hazırlattığı pankartı sosyal medyadan paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, pankartın parti binalarına asılması talimatını verdi.

Ümit Özdağ’ın paylaşımı şöyle;

“Zafer Partisi il başkanları, Doç. Dr. Sinan Ateş'i alçakça bir pusu ile uyuşturucu tacirleri ve torbacılara vurduran katiller ve azmettiricileri hapishaneye girene kadar bu afişi il binalarınıza asın.”

“BAKALIM KİM ÜZERİNE ALINACAK, BİZE DAVA AÇACAK”

Pankartı paylaşan, Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı’da, “Bakalım kim üzerine alınıp bu afiş için bize dava açacak?” notunu düştü.

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