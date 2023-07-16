Zam sonrası Başkan Büyükerşen’den dikkat çeken çağrı

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi (ÖTV) oranı yeniden belirlendi. Benzin ve motorine litrede 5 liranın üzerinde bir zam geldi. Zammın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den dikkat çeken bir çağrı geldi.

Kemal ATLAN

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Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yapılan zam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“MUAF TUTULSUN”

Yüksek oranlı zam sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, hiçbir belediyenin ulaşım fiyatlarının artmasını engelleyemeyeceğine dikkat çekerek, yerel yönetimlerin toplu taşımada ÖTV’den muaf tutulması çağrısında bulundu. Başkan Büyükerşen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

*Resmi Gazete yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinin ÖTV’si litre başına 5 TL arttı.

*Döviz kurlarındaki yükseliş başta olmak üzere akaryakıta gelen bu zam ve personel maliyetlerindeki artışlar sonucu toplu taşımada maliyetlerimiz inanılmaz derecede yükselmiş durumda.

“İKİ KEZ DÜŞÜNECEK”

*Bu işin A partisi, B partisi yok. Hiç bir belediye bu maliyetler karşısında direnemez. Aracı olmayan orta gelirli ve dar gelirli yurttaşlarımız ile aracı olup da bundan sonra binerken 2 kez düşünecek.

*Vatandaşlarımız göz önünde bulundurularak yerel yönetimler toplu taşımada ÖTV'den muaf tutulmalıdır.

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