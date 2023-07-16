Zayıflamak için mide ameliyatı olan genç kız hayatını kaybetti

İstanbul'da kasiyerlik yapan 19 yaşındaki Rojin Elveren, fazla kilolarından kurtulmak için girdiği girdiği mide ameliyatında hayatını kaybetti. Genç kızın ailesi, doktorların test sonuçlarını beklemeden operasyon yaptıklarını belirterek "İhmal değil, cinayet" diyerek duruma tepki gösterdi.

Habip ATAM

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Standart boyut

İstanbul’da kasiyer olarak çalışan Rojin Elveren, fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Genç kız bu işlem için özel bir klinikte çalışan Doktor E.V. ile anlaştı. Kağıthane'de özel bir hastanede çalışan E.V. ameliyatı Bağcılar'da başka bir hastanede yapacağını söyledi. Rojin Elveren geçtiğimiz çarşamba günü hastaneye giderek, ameliyat öncesi tahlilleri yaptırdı daha sonra ise ameliyata girdi.

KANAMAYI DURDURAMADILAR

İddiaya göre Rojin Elveren'in ameliyatı istenildiği gibi geçmedi. Ameliyat sırasında genç kızın atar damarı patladı. Ameliyat ekibi kanamaya bir türlü durduramadı. Zayıflamak için ameliyat olan genç kız müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızlarının ameliyattan çıkış haberini bekleyen aile ölüm haberiyle şok oldu. Baba Murat Elveren, doktorlara kızının ölüm sebebini sorunca “Kanamayı durduramadık” cevabını aldı.

Söylenenlere ikna olmayan baba; doktor E.V., hastane ve ameliyata giren ekip hakkında şikayetçi oldu. Rojin'in cenazesi savcılık talimatıyla incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İncelemenin ardından da cenazesi ailesine teslim edildi.

‘İHMAL DEĞİL CİNAYET’

Genç kızın cenazesi toprağa verilirken, baba Elveren; Adli Tıp Kurumu incelemelerinde kızlarının kalp ritim bozukluğu olduğunun belirlendiğini öne sürdü. Kızının tahliller çıkmadan ameliyata alındığı öne süren baba “Bu ihmal değil, cinayet “diye duruma tepki gösterdi. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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