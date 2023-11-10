Zeydan Karalar: Bu ülkede bir kişinin askeri olunur, o da Atatürk

Prof. Dr. İlber Ortaylı Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Adana'da konferans verdi. Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesini anlatırken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da “Hepimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen hemşehrilerine “Bu ülkede bir kişinin askeri olunur, o da Mustafa Kemal Atatürk’tür” karşılığını verdi.

Mehmet SERBES

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10 Kasım öncesinde, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Adanalılarla buluşan İlber Ortaylı, kendisini dinlemek için gelen yaklaşık 10 bin kişiye Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyeti, Adanalıların Fransız işgaline nasıl direndiğini ve Türk Milleti'nin erdemlerini anlattı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da “Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz” diyen hemşehrilerine, “Bu ülkede bir kişinin askeri olunur, o da Mustafa Kemal Atatürk'tür” dedi.

10 BİN KİŞİ KATILDI

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bir aya yayılan Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında tarihçi-akademisyen-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı “100. Yılda Cumhuriyet” konulu konferans verdi. ASKİ Atatürk Spor Salonu'ndaki konferansa Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri ve parkeyi dolduran yaklaşık 10 bin kişi Ortaylı'yı dinlerken, binlerce Adanalı da salona giremedi.

ASKİ Atatürk Spor Salonu'ndaki kalabalığa hitap eden Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği eşsiz mücadeleyi, devrimlerini, ömrünü adadığı ülkesi ve milleti için yaptıklarını anlattı.

DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Türk Milleti'nin faziletleriyle ilgili de tespit ve görüşlerini açıklayan İlber Ortaylı; Adanalıların 1. Dünya Savaşı sonrası, Fransız işgali sırasında dağlara çıkıp düşmana direnmesiyle, verdiği gerilla mücadelesiyle ilgili bilgi aktardı. Türk Milleti'nin özel bir yapısı olduğunu ve örgütlenmede, askeri alanda, başka birçok konuda üstün yetenekleri bulunduğunu söyledi. Ortaylı'nın konuşması, salonu dolduran ve çoğunluğu gençlerden oluşan Adanalılar tarafından dakikalarca alkışlandı.

“CUMHURİYETİN KORUNMASI İÇİN HER BEDELİ ÖDERİM”

Katılımcıları selamlayan ve Ortaylı'ya Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Adanalılarla buluştuğu için teşekkür eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar “Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz” diyen hemşehrilerine canı gönülden katıldığını belirterek “Bu ülkede bir kişinin askeri olunur, o da Mustafa Kemal Atatürk'tür” dedi.

Adanalıların 100. kuruluş yılı etkinliklerine gösterdiği ilgiyi ve katılımlarını gördükten sonra “Atam rahat uyu, Cumhuriyet emin ellerde” sözlerini söylediğini dile getiren Karalar, “Bugün bu kalabalığı görünce yine aynı duygularla doldum taştım. Ben Zeydan Karalar olarak, laik, demokratik Cumhuriyetin korunması, ilelebet payidar kalması için ödenmesi gereken ne bedel varsa ödemeye hazırım” diye konuştu.

Başkan Karalar, İlber Ortaylı'yı konferanstan önce makamında ağırladı. Ortaylı bir kitabını Karalar için imzaladı.

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