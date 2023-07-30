Abone Ol

Zeytin tankındaki iğrenç görüntü sonrası tutuklandı

Manisa Akhisar ilçesinde, sosyal medyada salamura zeytin tankında tepki çeken görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şüpheli M.A, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.A. cezaevine gönderildi.

OLAY

Dün sosyal medyada salamura zeytin tankında görüntüleri paylaşılan ve tepki çeken kişinin Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşadığı tespit edilmiş, şüpheli gözaltına alınmış, görüntülerin çekildiği zeytin işletmesi ise mühürlenerek, faaliyetten men edilmişti, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulanmıştı.

Zanlı, jandarmadaki ifadesinde tepki çeken videoyu “Eğlence amaçlı çektirip, paylaştığını” savunmuştu. (AA)

Zeytin tankında mide bulandıran görüntü: İfadesi 'pes' dedirttiİlginizi ÇekebilirZeytin tankında mide bulandıran görüntü: İfadesi 'pes' dedirtti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam