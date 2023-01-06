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Zeytinburnu’nda tramvay otomobile çarptı

İstanbul Zeytinburnu'nda otomobile tramvay çarptı. Bulunduğu yerde sıkışan otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralı sürücüyü çıkartarak hastaneye kaldırdı.

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Zeytinburnu’nda tramvay otomobile çarptı

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