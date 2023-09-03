Zihinsel engelli Münir ile babasının kahreden sonu

Siirt'te girdiği baraj gölü havzasında akıntıya kapılan ve babası İsmail Ulutaş'ın (44) kurtarmak isterken hayatını kaybettiği zihinsel engelli Münir Ulutaş (21), çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak kaldırıldığı hastanede 28 günlük yaşam savaşını kaybetti. Münir Ulutaş, babasının yanına defnedildi.

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7 Ağustos’ta serinlemek için Botan Çayı’na giren zihinsel engelli Münir Ulutaş, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

OĞLU İÇİN ATLADI, AKINTIYA KAPILDI

Oğlunun çırpınışlarını gören İsmail Ulutaş suya atladı. Münir Ulutaş çevredekilerin yardımı ile sudan çıkarılırken, baba Ulutaş akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Münir Ulutaş, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

BABANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yolda kalbi duran ve daha sonra tekrar çalıştırılan Ulutaş, yoğun bakıma alındı. Baba İsmail Ulutaşın (44) cansız bedeni, Batman ve Bitlis’ten gelen dalgıç ekiplerin çalışmasıyla, kaybolduğu yerin yakınında bulundu.

Ulutaşın cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsinin ardından, kent merkezindeki Zeyve Mezarlığı’nda defnedildi.

MÜNİR DE HAYATINI KAYBETTİ

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Münir Ulutaş, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ulutaş’ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek babasının yanına defnedildi. (DHA)

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