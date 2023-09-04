Ziraat’in tabelalarından T.C. tek tek kaldırılıyor

Türkiye’nin en eski bankalarından Ziraat Bankası, T.C. ibaresi bulunan tabelalarını sessiz sedasız kaldırıp yerine sadece Ziraat Bankası yazan tabelaları koyuyor.

Halil ATAŞ

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Türkiye'nin eski bankalarından biri olan Ziraat Bankası, tabelalarından “Türkiye Cumhuriyeti-T.C.” ibaresini kaldırmaya devam ediyor. Son olarak bankanın Sakarya Pamukova Şubesi'nin tabelası yenilenirken T.C. ibaresi kaldırıldı. Sakaryalılar yeni tabeladan T.C. ibaresinin atılmasına sert tepki gösterirken, DEVA Partisi İlçe Başkanı İrfan Metin sosyal medya hesabından çarpıcı bir eleştiri getirdi.

TÜRKİYE, TÜRKLERİNDİR

Ziraat Bankası'ndan sökülerek atılan ‘T.C.' ibareli tabelayı sosyal medya hesabından paylaşan Metin, “Bu kadar da olmaz dediğimiz oldu. 31 Ağustos Perşembe günü Pamukova Ziraat Bankası'ndan T.C. ibaresi, çıkarıldı. Yerine T.C.'si olmayan tabela takıldı. Türkiye, Türklerindir. Aksini iddia eden, soysuz vatan hainidir. Ne mutlu Türküm diyene” diyerek tepkisini dile getirdi.

10 YIL ÖNCE BAŞLADI

Ziraat Bankası 2013 yılından bu yana şube tabelalarından T.C. ibaresini kademeli olarak kaldırıyor. T.C Ziraat Bankası yazan tabelalar kaldırılıp yerine sadece Ziraat Bankası yazan tabelalar konuluyor. 2014'te dönemin CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın soru önergesini yanıtlayan dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan T.C. ibaresinin Ziraat Bankası'ndan tamamen kaldırılmadığını yazışmalarda kullanıldığını ancak, “ticari işletme isminin müşteri belleğinde uzun süre kalması ve unutulmaması için uzun olan ticari unvanlarını amblem ve logolarında kısaltarak kullanıldığını” savunmuştu.