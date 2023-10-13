Ziyaret etmeyen kalmadı, 10 yıldır bitirilemedi

Uşak’ta bazı bölümlerinin açılışı törenle yapılan Güney Çevre Yolu 10 yıldır bitirilemedi. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba; “Seçim vaadi olarak yolun belirli kısımlarını törenlerle açıyorlar. Ziyaret etmeyen bakan, milletvekili, vali kalmadı. 10 yıldır bitirilemiyor” ifadelerini kullandı.

Selami AYDIN

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Uşak'ın Ankara ve İzmir bağlantılarını sağlayan Güney Çevre Yolu projesinin 10 yıldır bitirilemediğini savunan CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Genel kurulda gündem dışı söz alan Karaoba, yolun belli bölümlerinin seçim yatırımı olarak açıldığını fakat açılan bölümlerin de üç ay içinde çöktüğünü savundu.

“OYNANAN TİYATRO”

Karaoba ne zaman seçim yaklaşsa çevre yolu projesinin gündeme geldiğini belirterek; “Size her seçim öncesi yaşanan tiyatroyu anlatayım. Seçim vaadi olarak yolun belirli kısımlarını davullarla, zurnalarla açıyorlar. Ziyaret etmeyen bakan, milletvekili vali kalmıyor. İşin daha da acısı bu açılan kısımlar üç ay içinde çöküyor ve hayati tehlike yaratıyor. Yine Uşak'ta ölüm kavşağı yapıldı. Gediz Kavşağı projede olmasına rağmen köprü yapılmadan açıldı. Devasa göbekten dönmek mümkün değil. Trafik ışığı yok. Tam anlamıyla ölüm kavşağı… Çevre yolu projesinin faaliyete geçmesiyle, bölgede beş yıldızlı oteller olacak hayaliyle yola çıkanlar 10 yıldır bitirilemeyen bir proje ile baş başa bırakıldılar. Uşaklılar vergilerinin karşılığı olarak yolun yapılmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

“BAĞLANTI YOLU ÇÖKMÜŞTÜ”

Uşak'ta genel seçimlerden bir hafta önce açılan bağlantı yollarından biri Temmuz ayında çökmüştü.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta Kayaağıl Köyü mevkiinde yolun 200 metrelik kısmında bir gece göçük oluşmuş, olay sırasında bir sürücü kaza yapmıştı.

İstinat duvarının da zarar gördüğü tespit edilen bölgede hemen onarım çalışmaları başlatılmıştı.