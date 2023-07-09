Zonguldak’ta dereler taştı, köprüler kapatıldı

Zonguldak'ta öğle saatlerine doğru etkisini arttıran sağanak yağmur derelerin taşmasına neden oldu. Özellikle kent merkezi, Devrek, Ereğli, Çaycuma, Beycuma ve Gökçebey ilçelerinde etkili olan sağanak sonucu köprüler yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İlçeler arası yollarda çökmeler ve heyelanlar oldu. Zonguldak-İstanbul, Zonguldak-Devrek, Çaycuma-Bartın yolu ulaşıma kapandı. Zonguldak Valiliği vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı.

İsmail AKDUMAN

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Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde başlayan ancak bugün öğle saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış, kent merkezinde bulunan derenin debisinin kritik seviyeye çıkardı. Zabıta ekipleri tarafından dere kenarlarındaki araçlara park yasağı getirildi.

Yayalar dere kenarlarına yaklaştırılmadı. Ankara köprüsü ile Acılık bağlantı köprüleri ise çökme riski nedeniyle ekipler tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Sağanak yağmur özellikle Devrek, Kozlu, Ereğli, Çaycuma, Beycuma ve Gökçebey ilçelerinde hayatı felç etti.

YOLLAR KAPANDI

Zonguldak-İstanbul karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen heyelanın temizleme çalışmaları sürerken, güzergâh boyunca büyüklü küçüklü çok sayıda yeni heyelan oluştu, yol trafiğe kapatıldı. Zonguldak-Devrek, Çaycuma-Bartın karayolları da sel suları altında kalınca trafiğe kapatıldı. Ulaşım alternatif yollardan sağlandı. Bazı yollarda çökmeler yaşandı.

İLÇELER SELE TESLİM

Sağanak yağış, Devrek, Kozlu, Ereğli, Çaycuma, Beycuma ve Gökçebey ilçelerinde etkili oldu. Devrek şehir merkeziyle Karşıyaka mahallesinin ulaşımını sağlayan Asma Köprü yıkıldı. Hırşınlı ve Çomaklar deresi taştı, Saat Kulesi Meydanı ve işyerleri sular altında kaldı. TOKİ evlerinin birinci katlarını su bastı.

SEL SULARI ARAÇLARI SÜRÜKLEDİ

Dereye dönen cadde ve sokaklardaki araçları sel suları sürükledi. TOKİ konutlarına bir hasta için giden ambulans suya saplandı. Araçta bulunan sağlıkçıları itfaiye ekipleri kurtardı. Yağmur nedeniyle bazı mahallere elektrik verilemediği belirtildi.

“GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ”

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, belediye araçlarının çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, “Halkımıza büyük geçmiş olsun. Belediye olarak tüm çalışanlarımız, araçlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Can kaybı olmasın istiyoruz. Şehir merkezimiz bu durumdan olumsuz etkilendi. Belediye olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Görevimizin başındayız” dedi. Sağanak nedeniyle Kozlu, Ereğli, Çaycuma, Beycuma ve Gökçebey ilçelerinde su taşkınları yaşandı. Kanalizasyonlar tıkandı. Tarım alanları ile çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

VALİ AÇIKLAMA YAPARAK HALKI UYARDI

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, yaşanan sel felaketi üzerine kriz masası oluşturduklarını açıklayarak, “İlimiz genelinde 2 gündür devam eden aşırı yağışların meydana getirdiği sel, taşkın, toprak kayması ve heyelan gibi olumsuzluklara vatandaşlarımızdan da an itibarıyla gelen 80 ihbarı da dikkate alınarak 1174 personel ve 358 araçla müdahale ediliyor. Ereğli ve Devrek güzergahında meydana gelen su taşkınları ve heyelanlar nedeniyle ulaşım alternatif yollardan kontrollü olarak sağlanıyor. Vatandaşlarımızın zaruri olmadıkça yeni heyelanlar riski taşıyan bu güzergahlarda yola çıkmaması önem arz ediyor” diye konuştu.

Öte yandan Vali Mustafa Tutulmaz aşırı yağışlar sonucunda taşkına maruz kalan Karadeniz Ereğli Çaylıoğlu beldesinde incelemelerde bulundu. Beycuma'da 194,9 mm, Zonguldak Radar Sahası'nda 157,7 mm, Çaycuma'da 157 mm, Gökçebey'de 135,5 mm, Karadeniz Ereğli'de 129,6 mm, Devrek'te 125,6 mm, Kozlu'da 113,6 mm yağış aldığı açıklandı. (AA)

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