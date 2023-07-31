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Zonguldak’ta kiracılar, ev sahibini darbetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre ev sahibi Y.Ç., dairesini boşaltma konusunda tartıştığı iki kiracısı tarafından darbedildi. Yaralanan ev sahibi hastaneye sevk edilirken, kaçan iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yayınlanma: 19:58 - 31 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Sarıkorkmaz Mahallesi Aktaş Kıracı sokakta akşam saatlerinde, iddiaya göre ev sahibi Y.Ç. ile kiracıları M.D. ve İ.K. arasında evi boşaltma konusunda tartışma çıktı. Evin içinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

Kavga sırasında evin camları kırılırken kiracıların darbettiği ev sahibi Y.Ç., kaçarak başka bir evin girişine sığındı. Y.Ç., başına aldığı keser darbesi ile yaralanırken, saldırgan iki kiracı ise ticari taksi ile olay yerinden ayrıldı. Y.Ç. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan M.D. ve İ.K., polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı. İki şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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