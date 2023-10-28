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Zonguldak’ta madenciler, Cumhuriyet için sahnede

Türkiye'nin tek 'Madenci Korosu' Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Zonguldak'ta sahne aldı. Maden işçileri konsere iş elbiseleri ve baretleriyle çıktı.

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Zonguldak’ta madenciler, Cumhuriyet için sahnede

Kent merkezinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçilerden oluşan ve ülkenin tek ‘Madenci Korosu’, valilik binası önünde konser verdi.

İş elbiseleri ve baretleriyle sahneye çıkan maden işçileri Türk bayrağı ve önünde Mustafa Kemal Atatürk resmi olan tişörtler giydi. Protokolün yanı sıra çok sayıda kişi, madencilerin seslendirdiği şarkı ve türküleri dinledi. (DHA)

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