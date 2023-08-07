Abone Ol

Zonguldak’ta sıcaktan sarkan elektrik kabloları birbiriyle temas edince patlama yaşandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sıcaktan sarkan elektrik kabloları birbiriyle temas edince art arda patlama meydana geldi. Çevrede endişe yaratan patlama anı cep telefonu ile görüntülendi. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Pazaryeri mevkiinde öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan dolayı sarkan orta gerilim elektrik tellerinin birbiriyle temas etmesi sonucu patlama meydana geldi.

Tellerde ardı ardına yaşanan patlamalardan dolayı pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlar endişe ve tedirginlik yaşadı.

Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve elektrik kurumu yetkilileri sevk edildi. Görevliler hatlardaki elektriği kesti. Tellerdeki patlamalar vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmet ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Elektrik kablolarına yapılan müdahalenin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. (DHA)

Aşırı sıcaklar yaban hayvanların hayatını da etkilediİlginizi ÇekebilirAşırı sıcaklar yaban hayvanların hayatını da etkiledi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam