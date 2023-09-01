Zorlu’dan Şimşek’e tepki: Durumu özetlemiş

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası’nın rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddialarına ilişkin açıklamasına tepki.

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İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı “Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasını eleştirdi.

Zorlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakanın bu paylaşımı ülkemizdeki korkunç hayat pahalılığının ve ekonomik krizin sorumlularının bizzat kendileri olduğunun açık bir itirafıdır. Bu aslında vatandaşımızın mevcut iktidar tarafından nasıl yoksullaştırıldığının kanıtıdır.

YAPBOZ TAHTASINA ÇEVİRDİLER

Bakın Sayın Şimşek'in alıntı yaptığı ve ‘durumu özetlemiş’ dediği paylaşım ne söylüyor:

‘Seçimden sonra faizleri daha erken ve daha hızlı artırsalardı, dolaylı vergilere bu kadar yüklenilmeseydi, mevduat faizinin düşmesine izin verilmeseydi enflasyon ve kur daha az artacak, KKM'den dövize geçiş talebi de daha sınırlı olacaktı.’

Ve devam ediyor, ‘Faiz artırımlarının arzu edilen sonucu vermesi için bütün bu sürecin hukukun üstünlüğü, güçlendirilmiş kurumlar, dış politikada rasyonalite ve enflasyonu odağına alan inandırıcı bir makro programla desteklenmesi gerekiyor.’

Yani çözümün de bu iktidarın mevcut anlayışıyla gerçekleşmeyeceğini ortaya koyuyor… Şunu ifade etmek gerekir ki, ülkemizi işte böyle bir yapboz tahtasına çevirenler sorumluluktan bu şekilde kurtulamayacaklar!”