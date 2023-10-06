‘Zorunlu ‘seçmeli’ din derslerini kabul etmiyoruz’

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni ders çizelgesine göre, ortaokul öğrencilerinin zorunlu din dersinin yanında bir de “zorunlu seçmeli” din dersi alacağının açıklanmasıyla başlayan “Zorunlu ‘seçmeli’ din derslerini kabul etmiyoruz” imza kampanyası kısa sürede 12 bin imzaya ulaştı.

Mustafa SARIİPEK

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni ders çizelgesine göre, ortaokul öğrencilerinin zorunlu din dersinin yanında bir de “zorunlu seçmeli” din dersi alacağının açıklanmasıyla change.org'da “Zorunlu ‘seçmeli' din derslerini kabul etmiyoruz” başlığıyla imza kampanyası başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın muhatap alınarak 15 bin imza istemlyle başlayan kampanyada 12 bin imzaya ulaşıldı.

Çocuklarının laik bir eğitimden geçmesini isteyen veliler “Çocuklarımızın geleceği için kaygı duyuyoruz” diyerek imza kampanyasına dahil oldu.

ORTAOKUL VE LİSELERDE DİN DERSLERİ 16 SAATE KADAR ÇIKABİLECEK

Kampanyada şu açıklama yapıldı: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni ders çizelgesine göre, ortaokul öğrencileri, zorunlu din dersinin yanında bir de “zorunlu seçmeli” din dersi alacak. Bu durumda ortaokul ve liselerde din dersleri 16 saate kadar çıkabiliyor. Din dersi sayısı artırılırken, Anadolu liselerinde ikinci yabancı dil zorunlu olmaktan çıktı. Seçmeli ders olarak yer alan güzel sanatlar dersleri kaldırıldı.

Bu yıl okullara imam atanması uygulamasına başlandığını da düşününce, giderek laik eğitimden uzaklaştığımıza dair endişelerimiz artıyor. Çocuklarımız yabancı dil öğrenemeden, sanat ve spordan geri kalırken bu duruma sessiz kalmak istemiyoruz.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ SÖZ KONUSU

Din derslerinin seçmeli gibi gösterilip zorunlu tutulduğunun belirtildiği yeni müfredatın ivedilikle değiştirilmesinin talep edildiği kampanyada, “Yabancı dil, sanat ve spor derslerinin müfredatta daha fazla yer almasını istiyoruz. Sen de, laik eğitim için imzala” denildi ve MEB'in yaptığı değişikliğe göre son duruma dair şu ifadelere yer verildi.

* Ortaokulda ve 9. ve 10. sınıflarda çocuklarımız seçmeli ders adı altında din dersi seçmeye zorlanıyor. Bütün seçmeli dersler, 3 kategoride toplanmış durumda: “İnsan toplum ve bilim”, “din, ahlak ve değer” ve “kültür, sanat ve spor”. Öğrenciler bu 3 grubun her birinden en az birer ders seçmek zorunda. Bu kapsamda eğitimde zorunlu din dersine ek olarak bir de “zorunlu seçmeli din dersi” eklenmiş oldu.

* Anadolu liselerinde ikinci yabancı dil zorunlu olmaktan çıkarılıyor. İkinci yabancı dil dersi (Almanca ve Fransızca) 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak zorunlu dersler arasından kaldırılacak.

* Seçmeli ders olarak yer alan güzel sanatlar dersleri kaldırıldı.