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1 dakikada 2 milyon liralık altın çaldılar

Kağıthane'de 4 şüpheli kepengini uzaktan kumandayla açtıkları kuyumcuya girip, 1 dakikada 2 milyon lira değerinde altın çalarak kaçtı. Alarmın çalmasına aldırış etmeden tezgahtaki altınları çuvala doldurarak kaçan şüpheliler güvenlik kamerasıyla kaydedildi. 

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İstanbul, Çağlayan’da 14 Temmuz Cuma gecesi saat 01.30 sıralarında otomobille bir kuyumcunun önüne gelen maskeli 4 şüpheli, kepengi uzaktan kumanda ile açtıktan sonra iç kapıyı da tornavida ile açarak içeri girdi.

Şüpheliler, tezgahta duran  2 milyon lira değerinde altını yanlarında getirdikleri çuvallara doldurduktan sonra geldikleri otomobille kaçtı. (DHA)

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