1 ton kablo çaldı, polislere ateş açtı: 1 yaralı

Eskişehir'de yaklaşık 1 ton enerji nakil kablosu çaldığı belirlenen Arif Ö., takip sırasında yakalanacağını anlayınca tüfekle aracında intihara kalkıştı. Camdan rastgele ateş açan Arif Ö.nün silahından çıkan saçmalardan biri polis memurunun koluna isabet etti. Arif Ö., düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Odunpazarı ilçesi Karahüyük Mahallesinde 3 ayrı enerji kablosu hırsızlığı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık şüphelisinin aynı suçtan çok sayıda kaydı olan Arif Ö. olduğunu tespit etti. Arif Ö. kullandığı 61 KL 608 plakalı minibüsle Eskişehir-Ankara kara yolunda polis uygulama noktasındaki ekiplerin dur ihtarına uymayıp kaçtı.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’ne kadar takip edilen Arif Ö., ara sokakta karşı yönden başka bir aracın sıkıştırması sonucu durmak zorunda kaldı. Yakalanacağını anlayan Arif Ö., aracının kapılarını kilitleyip yanındaki tüfeği çenesine dayadı ve intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine polis özel harekat, çevik kuvvet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSİ KOLUNDAN YARALADI

Şüphelisi Arif Ö., müzakereci polis ikna etmeye çalıştığı sırada camdan havaya ateş etti. Tüfeğin saçmalarından biri polis memurunu sol kolundan hafif yaraladı. Polis memuru olay yerindeki ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

Arif Ö. jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin minibüsünde yapılan aramada, çaldığı 1 ton enerji nakil kablosuna el konuldu. Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Arif Ö. ifadesi için Jandarma Komutanlığına götürüldü. (DHA)

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