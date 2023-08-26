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11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

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11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

S.T idaresindeki 03 BL 134 plakalı hafif ticari araç, Çobanlar ilçesi Termalkent Mahallesi Kazlar mevkisinde, T.Ö yönetimindeki “patpat” diye tabir edilen araçtan tarladaki balonunu almak için inip yola çıkan M.Ö’ye (11) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kazada yaralanan M.Ö ve sürücü S.T, Çobanlar Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

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