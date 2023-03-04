11 yavru maymuna el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yolcu otobüsünün bagajında kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen 11 yavru maymuna el konuldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekipleri, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahasına gelen yolcu otobüsünde kontrol yaptı.

Otobüsün bagajında bulunan iki sepetten sesler geldiği fark edildi. Yapılan detaylı aramada sepetlerin içerisinde yavru maymunların olduğu görüldü.

Korktuğu gözlenen maymunlar bagajda çıkarılıp güvenli alana alındı. Kaçak yollarla getirilen ve el konulan maymunların ilk bakımları ve beslenmeleri Gümrük Muhafaza ekiplerince yapıldı. Yavru maymunlar daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)