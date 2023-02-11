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116 saat sonra Hülya Bayrak, binanın enkazından sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 116 saat sonra Hülya Bayrak, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

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