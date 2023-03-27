13. MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu. 22 kategoride yapılan 739 başvuru ve 431 kampanya arasından 162başvuru ve 55 kampanya ödüllendirildi.

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Reklamların, dijital mecralar ve uygulamalar üzerinden yenilikçilik, performans ve yaratıcılık kapsamında değerlendirildiği ve ödüllendirildiği MIXX Awards Türkiye, IAB tarafından on üçüncü kez düzenlendi.

22 kategoride yapılan 739 başvuru ve 431 kampanya arasından 162 başvuru ve 55 kampanya ödüllendirildi.

IAB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, “MIXX Awards Türkiye ülkemizde dijital pazarlama iletişimi alanında büyük emeklerle ortaya konulan işlerin değerlendirildiği önemli bir organizasyon.

Bu sene aldığımız 739 başvuru ise sektörümüzün üretkenliğinin artarak devam ettiğinin önemli bir göstergesi. Tüm yıl büyük emeklerle hazırlanan çalışmaları titizlikle inceleyen jüri üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 13. MIXX Awards Türkiye'ye başvuran ve ödül almaya layık görülen bütün işlerin marka, ajans, yapım ve yayında görevli ekiplerini de gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Başvurular, Jüri başkanlığını sahibinden.com Genel Müdür Yardımcısı Banu Barbarosoğlu'nun yürüttüğü, sektörün değerli 20 temsilcisinden oluşan 13. MIXX Awards Türkiye Jürisi tarafından, 3 hafta boyunca detaylı bir şekilde incelendi.

13. MIXX Awards Türkiye'nin Platin Sponsoru sahibinden.com; Altın Sponsoru GroupM Türkiye ve Ajansları, Gümüş Sponsorları Akbank, Bond Digital, Doğuş Yayın Grubu, Forward Media, Genart, Trendyol, Unilever, Bronz Sponsorları Havas, İstanbul, IAS, SporX ve Tooplay oldu.

Bu yıl iletişimini yapay zekanın yaptığı 13. MIXX Awards Türkiye'nin reklam ve tanıtım çalışmaları Karbonat tarafından yürütüldü. 13. MIXX Awards Türkiye “Yılın En İyisi Ödülü” kazananı “Görülmemiş Teklif” kampanyası ile Biryudumkitap ve VMLY&R oldu. Kampanya ayrıca Sadece Dijital ve Display Reklamlar kategorilerinde de ödüle layık görüldü.

Sahibinden.com Özel Ödülü kazananı ise “Turkcell TV+ & Sahibinden F1 Viral İlan”

kampanyası ile Turkcell ve Mindshare. oldu.

13. MIXX Awards Türkiye kazananlarına buradan ulaşabilirsiniz.