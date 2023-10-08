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13 yaşındaki Bilal feci şekilde can verdi

Amasya'da motosikletle kaldırıma çarpan Bilal Petek (13) hayatını kaybetti.

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13 yaşındaki Bilal feci şekilde can verdi

Amasya’da Tuğgeneral Hikmet Akıncı Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Bilal Petek’in kullandığı 05 EZ 374 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Petek, çarpmanın etkisiyle savrulup kaldırım taşlarına başını çarparak ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. (DHA)

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