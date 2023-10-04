13 yaşındaki Irmak kazada hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Irmak Topçu, personel servis minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Topçu, hayatını kaybetti.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan kaza, saat 15.00 sıralarında İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi üzerinde meydana geldi.
Bünyamin Ö. idaresindeki 41 P 4705 plakalı personel servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Irmak Topçu’ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Topçu, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Minibüs sürücüsü Bünyamin Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)