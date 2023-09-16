13 yaşındaki Ömer, gölette boğuldu
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 13 yaşındaki Ömer Bektaş, girdiği gölette boğuldu.
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 13 yaşındaki çocuk girdiği sulama göletinde boğuldu.
İlçenin Çatalçam Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Ömer Bektaş isimli çocuk, arkadaşıyla birlikte gölete girdi. Gölette yüzmeye başlayan Bektaş, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ve çevredekiler kıyıda arama çalışması yaparken, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen dalgıçlar suda arama çalışması başlattı.
Dalgıçların çalışması sonucu Bektaş’ın cesedi bulundu.
Bektaş’ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)