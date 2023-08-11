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13’üncü kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde çalıştığı inşaatın 13'üncü katından düşen Hasan Arslan (60), yaşamını yitirdi.

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13’üncü kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydan gelen olayda, 13 katlı inşaatın son katında çalışan Hasan Arslan, dengesini kaybedip düştü.

Olayı gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Arslan’ı ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak Hasan Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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