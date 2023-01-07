15 aylık yeğeni Hicran’ın ölümüne neden olan sürücüye tutuklama

Mardin'de, yeni aldığı TIRı evin önüne park ederken, 15 aylık yeğeni Hicran Bozkurta çarparak ölümüne neden olan Mehmet Bozkurt tutuklandı.

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Kaza, 5 Ocakta, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Bozkurt, yeni aldığı TIR’ı evinin önüne park etmek isterken, bu sırada dışarıda olan yeğeni Hicran Bozkurt’a çarptı. Çevredekilerin, Hicran’ın TIR altında kaldığını fark edip, bildirmesiyle Bozkurt durdu.

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hicran, sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Hicran bebeğin cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, Kumlu Mahallesi’ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gözaltına alınan Mehmet Bozkurt ise jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Bozkurt, jandarmadaki ifadesinde, çok üzgün olduğunu ve vicdan azabı çektiğini belirterek, “Hicran, arabanın arka tarafında değil de yan tarafında ‘kör nokta’ denilen yerde kaldığı için orada olabileceğini hiç fark etmedim. Kim bir bebeğe kıymak isterdi hem de kendi öz yeğenine? Bu vicdan azabı, ömür boyu yeter bana. Keşke TIR’ı almasaydım, keşke TIR yansaydı, devrilseydi de yeğenim Hicran’a bir şey olmasaydı” dedi.

Adliyeye sevk edilen Mehmet Bozkurt, çıkarıldığı hakimlikçe ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (DHA)