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15 katlı binada yangın çıktı

Gaziantep'te 15 katlı binanın son 2 katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

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15 katlı binada yangın çıktı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki 15 katlı apartmanın 14. katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın 15. kattaki daireye sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. (AA)

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