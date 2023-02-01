15 tona yakın sahte deterjan yakalandı

Konya'da 14 ton 733 kilogram sahte üretim toz deterjan, 826 litre sıvı deterjan ve şampuan ele geçirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi’ndeki bir iş yerinde üretilen sahte deterjanların piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisine ulaştı.

Polis, iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

TONLARCA SAHTE DETERJAN

İş yerinde yapılan aramalarda çeşitli markalara ait 7 bin 58 kilogram sahte üretim toz deterjan, 826 litre sıvı deterjan, şampuan ve bunların üretiminde ve paketlenmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yine merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi Yeni Meram Sanayi’deki bir depoya operasyon düzenlendi. Yapılan bu operasyonda da satışa hazır halde 809 parça halinde 7 bin 675 kilogram toz deterjan ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Polis, Karatay ve Meram ilçelerinde yaptığı operasyonlarda toplam 14 ton 733 kilogram sahte üretim toz deterjan, 826 litre sıvı deterjan ve şampuan ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)

İlginizi Çekebilir 6,5 ton sahte deterjan ele geçirildi