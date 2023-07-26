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15 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

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15 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Seydikemer ilçesinde Sedat İbrahim G’nin (15) kullandığı 48 JR 265 plakalı motosiklet, Fethiye-Antalya kara yolu Zorlar Kavşağı’nda, Ramazan E. idaresindeki 06 ZHY 55 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince, hastaneye kaldırılan Sedat İbrahim G, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. (AA)

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